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Три рази за рік сів за руль п’яним – отримай штраф 51000 грн

Три рази за рік сів за руль п’яним – отримай штраф 51000 грн

Поліцейські продовжують виявляти порушників.

За минулу добу патрульні виявили 27 водіїв з ознаками сп’яніння, повідомляє патрульна поліція Харківській області.

На громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;

якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;

у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

Патрульна поліція нагадує – від вашої відповідальності залежить життя і здоров’я учасників дорожнього руху.

Агентство Телевидения Новости

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