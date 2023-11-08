Повідомлено про підозру поліцейському, який на Харківщині збив насмерть дівчину

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 серпня близько 19:20 на трасі «Київ-Харків-Довжанський» сталася аварія.

Про це повідомляє прокуратура Харківській області.

Позашляховик збив 15-річну дівчину на пішохідному переході поблизу зупинки громадського транспорту «Рай-Оленівка» у Харківській області.

Від отриманих травм дитина загинула на місці.

За кермом перебував поліцейський. Він керував службовим автомобілем.

За результатами освідування, водій не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відповідно до висновку судової автотехнічної експертизи, яка тривала близько трьох місяців, у вказаній дорожньо-транспортній ситуації дії водія автомобіля не відповідали вимогам п.п. 12.3, 18.1 Правил дорожнього руху України та знаходились, з технічної точки зору, в причинному зв’язку з виникненням ДТП.

Наразі підозрюваного звільнено з правоохоронних органів.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости