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Учора, 8 листопада, о 21:20 ворог вдарив по центру Куп’янська

Учора, 8 листопада, о 21:20 ворог вдарив по центру Куп’янська

Близько 21:20 ворог здійснив артилерійський обстріл центральної частини Куп’янська.

Один зі снарядів влучив на приватне подвір’я, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

В результаті удару зайнявся гараж та легковий автомобіль. На час прибуття рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь охопив площу у 20 кв.м.

Протягом пів години вогнеборці ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

О 17:59 у Богодухівському районі виникла пожежа, яка не пов’язана з бойовими діями. Внаслідок короткого замкнення електричної мережі зайнялась приватна оселя, розташована у селі Дмитрівка.

До місця події було направлене оперативне відділення 51-ї Державної пожежно-рятувальної частини та пожежну цистерну добровільної пожежної команди місцевого агропідприємства.

Спільними зусиллями пожежу вдалось ліквідувати о 20:50.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 155 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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