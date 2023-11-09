Понад 15 населених пунктів Харківщини зазнали обстрілів: є загиблий

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, місто Куп’янськ.

Ворог авіаударів по Петропавлівці Куп’янського району, неодноразово завдавав артилерійських ударів по Куп’янську-Вузловому. повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Окупанти провели безрезультатні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, де українські захисники відбили 6 разів атак противника.

О 12:00 окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району, де пошкоджено житловий будинок та будівлю дитячого садка.

О 13:00 ворог завдав ударів по селу Вовчанські Хутори Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

У селі Ізюмське Ізюмського району внаслідок артобстрілу, який відбувся з 13:00 до 16:30, загинув цивільний чоловік 1975 року народження.

О 15:00 окупанти завдали ударів по селу Ківшарівка Куп’янського району. Без постраждалих. О 21:25 ворог обстріляв Куп’янськ, горів гараж та автомобіль.

Минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили більше 13 га території та знешкодили 155 вибухонебезпечних предметів.

Станом на 09.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 220 дітей. Робота триває.

Агентство Телевидения Новости