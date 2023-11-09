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20000 грн хабаря сьогодні вночі у Харкові пропонував поліції водій автівки

20000 грн хабаря сьогодні вночі у Харкові пропонував поліції водій автівки

Водій пропонував за непритягнення до адміністративної відповідальності патрульним неправомірну вигоду у сумі 20 000 гривень.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківській області.

Сьогодні вночі, на проспекті Героїв Сталінграду патрульні зупинили авто ЗАЗ. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

Поліцейські запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився.

За не притягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 20 000 гривень.

Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Водій попередження проігнорував.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Все ж водію довелось пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння в закладі охорони здоров’я, результат якого підтвердив нетверезість чоловіка.

На кермувальника патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння)КУпАП.

Агентство Телевидения Новости

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