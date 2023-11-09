Внаслідок обстрілів Харківщини загинув мирний житель: прокуратура фіксує наслідки
За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
За даними слідства, 8 листопада з 13:00 до 17:00 російські військові здійснили масований обстріл села Ізюмське Борівської громади, повідомляє прокуратура Харківської області.
Окупанти завдали ударів з артилерії та КАБ. Загинув 48-річний цивільний чоловік.
Пошкоджено низку приватних домоволодінь, господарчих споруд та автомобілів.
Близько 21:20 ворог обстріляв з артилерії Купʼянськ: горів гараж та автомобіль.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.