Колаборантці з Харківщини, яка займалася соцвиплатами при окупантах, повідомили про підозру

Співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом місцевої колаборантки з Куп’янського району.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У червні минулого року ворожа пособниця погодилась зайняти посаду «виконуючої обов’язки помічника начальника відділу Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

На цій посаді колаборантка збирала дані місцевих мешканців у відомості для подальшої виплати матеріальної допомоги від окупантів.

За даними СБУ, незаконно зібрані персональні дані мешканців окупованих районів могли бути використані загарбниками для нав’язування їм у подальшому російського громадянства, а також для фальсифікації результатів псевдореферендуму про приєднання до країни-агресора.

Крім того, жінка займалася ремонтом опалювальної системи у школі, де планувала розмістити російських військових.

Також задокументовано, що зловмисниця вела облік інформації, яка стосувалась перейменування вулиць у одному із сіл громади.

Як розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 55-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Підозрюваній загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости