Через обстріли в селі під Боровою сталася пожежа, ліквідація тривала кілька годин

Протягом доби з 9 по 10 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

5 – на допомогу населенню і комунальним службам;

1 – на чергування;

4 – інші виїзди.

О 6:50 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, спричинені ворожим обстрілом у селі Ізюмське Борівської громади, яке знаходиться майже на межі бойового зіткнення. Окупанти влучили на приватне подвір’я, підпаливши господарчу споруду. На час прибуття вогнеборців вогонь охопив площу біля 50 кв. м. Вже о 8:18 пожежу вдалось локалізувати та о 9:02 ліквідувати. Постраждалих немає. Повертаючись до підрозділу, надзвичайники евакуювали трьох мешканців цього села до Борової.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости