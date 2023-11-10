В районі населеного пункту Синьківка Харківської області ЗСУ відбили 7 атак противника

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 10 листопада. 625 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, вночі, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 ворожих БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Курилівка Харківської області; Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Петропавлівка, Степове, Новоселівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Павлівка Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 125 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости