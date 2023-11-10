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ДТП на вулиці Клочківській: постраждалий у лікарні

ДТП на вулиці Клочківській: постраждалий у лікарні

Поліція з’ясовує обставини ДТП з постраждалим у Харкові.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

Зіткнення автомобілів «Ford» та «ВАЗ» сталося сьогодні у Харкові на вулиці Клочківській. 72-річного водія «ВАЗу» доставили в лікарню.

Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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