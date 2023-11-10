Сегодня 15:51
Просмотров: 41
ДТП на вулиці Клочківській: постраждалий у лікарні
Поліція з’ясовує обставини ДТП з постраждалим у Харкові.
Про це повідомляє поліція Харківській області.
Зіткнення автомобілів «Ford» та «ВАЗ» сталося сьогодні у Харкові на вулиці Клочківській. 72-річного водія «ВАЗу» доставили в лікарню.
Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.