Ворог вів штурмові дії в районах Синьківки: відбито 8 атак

Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також, російська федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, протикорабельну ракету “Онікс”, зенітну керовану ракету С-300, керовану ракету Х-31 та 31 ударний БпЛА типу «Shahed-136/131».

Протиповітряною обороною знищено одну ракету Х-59 та 19 ударних БпЛА.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця”»на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші захисники відбили 8 атак.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак окупантів поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак ворога.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 8 артилерійських засобів, пункт управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

Агентство Телевидения Новости