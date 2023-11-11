Цієї ночі сили повітряної оборони України знищили 19 «шахедів»

В ній на 11 листопада 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Під час цієї атаки росіяни застосували:

31 ударний дрон Shahed-136/131 (із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ в росії та мис Чауда у Крим)у;1 керовану авіаційну ракету Х-31 (з акваторії Чорного моря);1 протикорабельну ракету П-800 «Онікс» (з окупованого Криму);1 зенітну керовану ракету С-300 (з Бєлгородської області в рф).

В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях.

Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Агентство Телевидения Новости