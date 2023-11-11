У Лондоні проходить найбільший багатотисячний пропалестинський мітинг

Пропалестинські протестувальники в суботу зібралися на свійн найбільший мирний марш у Лондоні, закликаючи до припинення бойових дій Ізраїлю в Газі.

Про це, як пише Європейська правда, повідомляє BBC.

Згідно з очікуваннями, цей мітинг стане наймасовішим з тих пір, як у Лондоні почалися щотижневі марші на початку жовтня, після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Демонстрація збігається з днем підписання Комп’єнського перемир’я 11 листопада 1918 року, що позначило кінець воєнних дій Першої світової війни. Очікують, що в марші візьмуть участь сотні тисяч людей.

Протестувальники скандують, закликаючи до припинення вогню в Газі, а у повітрі майорять палестинські прапори. Вони вирушили від Гайд-парку та завершать свою ходу біля посольства США.

Колишній лідер лейбористів Джеремі Корбін і нинішній член парламенту Джон МакДоннелл йдуть на початку колони.

Лондонська поліція раніше попереджала про ризик зіткнень між пропалестинськими демонстрантами та ультраправими групами, і навколо військового меморіалу на вулиці Вайтголл була створена зона відчуження, щоб розділити дві події.

Офіцери повідомили, що зіткнулися з деякою «агресією з боку контрпротестувальників, які перебувають в цьому районі у значній кількості».

Згодом стало відомо, що поліція затримала «велику групу» учасників протесту. Зокрема, близько 50 контрпротестувальників було затримано у районі пабу «Білий лебедь».

По всьому Лондону присутні близько 2000 поліцейських. Серед пропалестинських протестувальників жодних інцидентів не зафіксовано.

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