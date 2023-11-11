Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення: гарячі напрямки

Загалом ворог завдав 1 ракетний та 41 авіаційний ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Залізний Міст, Галаганівка, Леонівка Чернігівської області; Середина Буда, Степок, Басівка Сумської області; Стариця, Малі Проходи, Вовчанські Хутори Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області, де наші воїни відбили 7 атак.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки, Степової Новоселівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 17 атак.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 1 зенітну керовану ракету С-400.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 артилерійських засобах, 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 засобах протиповітряної оборони противника.

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