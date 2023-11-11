Підрив автівки на міні на Харківщині: коментар прокуратури

Ввечері 11 листопада на дорозі між селами Гракове та Мосьпанове автомобіль, який намагався обʼїхати сільськогосподарську машину, підірвався на вибухонебезпечному предметі. За попередніми даними, це була міна.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Внаслідок вибуху 46-річний водій отримав осколкові поранення. Наразі він перебуває у лікарні.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.

Агентство Телевидения Новости