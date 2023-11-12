У Куп’янську рятувальникам довелося гасити дві пожежі після обстрілів

Протягом доби з 11 по 12 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

4 – на допомогу населенню і комунальним службам;

3 – інші виїзди.

За добу рятувальники два рази виїжджали на ліквідацію пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп’янську. В результаті ударів горіли будівля на площі 200 кв. м, що не діє, та дах житлового будинку і другий поверх на площі 500 кв. м. Постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 5 одиниць техніки та 21 рятувальник.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Біля 17:00 до рятувальників надійшла інформація про черговий підрив вибухонебезпечного предмета у Чугуївському районі. Подія сталась на дорозі між селами Гракове та Мосьпанове внаслідок наїзду легкового автомобіля на міну. Внаслідок вибуху 46-річний водій отримав осколкові поранення. Бригадою екстреної медичної допомоги направлений до обласної лікарні.

Агентство Телевидения Новости