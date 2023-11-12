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На Харківщині оголошено штормове попередження: рівень небезпечності – помаранчевий

На Харківщині оголошено штормове попередження: рівень небезпечності – помаранчевий

Вдень 12 листопада та до кінця доби по місту та області очікуються пориви сильного південного вітру, 25-30 м/с. IІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 12 листопада по Харкову та області.

Харків

Хмарно з проясненням. Дощі.

Вітер південний, 9-14 м/с, пориви 25-30 м/с.

Температура повітря вдень 12-14°.

Харківська область

Хмарно з проясненням. Дощі, окремі грози.

Вітер південний, 9-14 м/с, пориви 25-30 м/с.

Температура повітря вдень 11-16°.

Агентство Телевидения Новости

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