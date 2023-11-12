Окупанти обстрілювали три райони: ситуація на Харківщині за добу

Протягом доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Зокрема, під ударами окупантів перебували Малі Проходи Харківського району, Стариця та Вовчанські Хутори Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та інші населені пункти.

Постраждалих від обстрілів за добу не зафіксовано, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 17:00 на дорозі між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району на вибухонебезпечний предмет наїхало вантажне авто. Водій 47 років зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 9 га території та знешкодили 54 вибухонебезпечні предмети.

На Куп’янському напрямку наші захисники за добу відбили 7 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки.

Станом на 11 листопада із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 249 дітей. Підлягають евакуації ще 43. Евакуація триває.

Агентство Телевидения Новости