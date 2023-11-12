Через вибух на АЗС перекрито ділянку Полтавського шляху

Сьогодні близько 8:50 на вулиці Полтавський Шлях, 79, стався вибух на автозаправній станції.

Тимчасово обмежено рух на вулиці Полтавський шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рилєєва, повідомили в УПП Харківської області.

Патрульні одними з перших прибули на місце. Спільно з іншими службами поліцейські надають допомогу потерпілим на місцях, забезпечують безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснюють охорону місця подій.

Обмеження триватимуть до завершення роботи екстрених служб.

Агентство Телевидения Новости