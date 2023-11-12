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Через вибух на АЗС перекрито ділянку Полтавського шляху
Сьогодні близько 8:50 на вулиці Полтавський Шлях, 79, стався вибух на автозаправній станції.
Тимчасово обмежено рух на вулиці Полтавський шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рилєєва, повідомили в УПП Харківської області.
Патрульні одними з перших прибули на місце. Спільно з іншими службами поліцейські надають допомогу потерпілим на місцях, забезпечують безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснюють охорону місця подій.
Обмеження триватимуть до завершення роботи екстрених служб.