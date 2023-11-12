Окупанти два дні обстрілювали Вовчанськ з артилерії: наслідки

Протягом 10 та 11 листопада окупанти обстрілювали Вовчанськ. Російські військові били по місту з артилерії та мінометів.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та цивільне підприємство.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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