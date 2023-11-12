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На Харківщині автівка вилетіла в кювет: двоє постраждалих

На Харківщині автівка вилетіла в кювет: двоє постраждалих

11 листопада на автодорозі «Київ – Харків – Довжанський» 20-річна водійка Ford Mondeo не впоралася з керуванням та допустила перекидання, внаслідок чого автомобіль вилетів у кювет.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Дівчину та 32-річну пасажирку госпіталізували до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

За даними поліції, минулої доби на території Харківщини сталося 19 дорожньо-транспортних пригод, в яких 16 громадян отримали травми, одна людина загинула.

Агентство Телевидения Новости

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