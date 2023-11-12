Сегодня 14:40
Просмотров: 88
На Харківщині автівка вилетіла в кювет: двоє постраждалих
11 листопада на автодорозі «Київ – Харків – Довжанський» 20-річна водійка Ford Mondeo не впоралася з керуванням та допустила перекидання, внаслідок чого автомобіль вилетів у кювет.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Дівчину та 32-річну пасажирку госпіталізували до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
За даними поліції, минулої доби на території Харківщини сталося 19 дорожньо-транспортних пригод, в яких 16 громадян отримали травми, одна людина загинула.