На Харківщині автівка вилетіла в кювет: двоє постраждалих

11 листопада на автодорозі «Київ – Харків – Довжанський» 20-річна водійка Ford Mondeo не впоралася з керуванням та допустила перекидання, внаслідок чого автомобіль вилетів у кювет.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Дівчину та 32-річну пасажирку госпіталізували до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

За даними поліції, минулої доби на території Харківщини сталося 19 дорожньо-транспортних пригод, в яких 16 громадян отримали травми, одна людина загинула.

Агентство Телевидения Новости