На Харківщині затримали раніше судимого зловмисника, який угнав в односельця фургон

9 листопада до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканця селища Тернова про те, що викрали його автомобіль марки ГАЗ.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На місце події прибули оперативники кримінальної поліції, слідчі та інші співробітники поліції. Оперативники встановили обставини вчинення злочину та особу, котра причетна до незаконного заволодіння транспортним засобом. Ним виявився 33-річний односелець заявника, який вже був неодноразово судимий, у тому числі за аналогічний злочин.

Як встановили правоохоронці, чоловік угнав машину, що стояла біля подвір’я приватного будинку, та поїхав на ній у невідомому напрямку.

Він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, Слідчі вилучили транспортний засіб та найближчим часом повернуть законному власнику.

Слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

10 листопада суд задовольнив клопотання слідчих. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости