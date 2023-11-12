Куп’янський напрямок: ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах чотирьох населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 12 листопада. 627 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Старикове, Басівка, Запсілля, Миропілля Сумської області; Вовчанськ, Нестерне, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Кислівки Харківської області, де наші воїни відбили 8 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 складах боєприпасів противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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