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Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харкова 12 листопада
12 листопада приблизно о 19:30 окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.
Зафіксовано влучання на територію цивільного об’єкта – одного із розважальних комплексів.
Пошкоджено дахи та каркаси будівель.
На місці правоохоронці виявили фрагменти ракети типу С-300.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).