Окупанти скинули авіабомби на два райони Харківщини

Упродовж доби з 12 по 13 листопада військові рф знищували прифронтові райони Харківщини. Авіаційних ударів з застосуванням КАБ 250 та ФАБ 500 зазнали населені пункти Борівського та Куп’янського територіальних громад.

Про це повідомив начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко.

За даними ДСНС, протягом доби зафіксовано дві пожежі, які спричинили окупанти своїми обстрілами. Обидві сталися у Куп’янському районі.

Вранці 12 листопада, близько 6:00, горіла недіюча адміністративна будівля на площі 200 кв. м у Куп’янську.

Вже ввечері, близько 19:00 приліт стався у селі Новоосинове Курилівської громади. Виникла пожежа у громадському закладі. Її площа склала 30 кв. м.

Обидві пожежі були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС. Жертв і постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости