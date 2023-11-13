Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:41
Просмотров: 58

Отримати винищувачі F-16 Україна може вже цієї зими – ексдиректор ЦРУ

Отримати винищувачі F-16 Україна може вже цієї зими – ексдиректор ЦРУ

Ексдиректор ЦРУ Девід Петреус вважає, що українські пілоти дуже швидко перейдуть на літаки F-16. Американські винищувачі F-16 могли б змінити перебіг війни в Україні, зазначив колишній директор головного розвідувального управління при уряді США.

Про це Девід Петреус розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Дуже важливим стане надання F-16, які, ймовірно, цієї зими отримають українські ВПС. Вважаю, що українські пілоти виняткові і вони дуже швидко перейдуть з літаків МіГ та СУ на F-16», – зазначив він.

Переломити хід війни, за думкою Девіда Петреуса, могло б скоріше поєднання ряду збройних комплексів, деякі з яких США вже надали. Як балістичні ракети ATACMS із касетними боєприпасами, які виявились дуже смертоносними.

«Допомогла б більша кількість безпілотників, які ми надаємо. Зокрема, добре було б збільшити виробництво Switchblade (баражувальний боєприпас – ред.). Усе це, а також засоби ППО та контрбатарейні системи, про що писав генерал Валерій Залужний», – зазначив ексдиректор ЦРУ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 