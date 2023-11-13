Отримати винищувачі F-16 Україна може вже цієї зими – ексдиректор ЦРУ

Ексдиректор ЦРУ Девід Петреус вважає, що українські пілоти дуже швидко перейдуть на літаки F-16. Американські винищувачі F-16 могли б змінити перебіг війни в Україні, зазначив колишній директор головного розвідувального управління при уряді США.

Про це Девід Петреус розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Дуже важливим стане надання F-16, які, ймовірно, цієї зими отримають українські ВПС. Вважаю, що українські пілоти виняткові і вони дуже швидко перейдуть з літаків МіГ та СУ на F-16», – зазначив він.

Переломити хід війни, за думкою Девіда Петреуса, могло б скоріше поєднання ряду збройних комплексів, деякі з яких США вже надали. Як балістичні ракети ATACMS із касетними боєприпасами, які виявились дуже смертоносними.

«Допомогла б більша кількість безпілотників, які ми надаємо. Зокрема, добре було б збільшити виробництво Switchblade (баражувальний боєприпас – ред.). Усе це, а також засоби ППО та контрбатарейні системи, про що писав генерал Валерій Залужний», – зазначив ексдиректор ЦРУ.

Агентство Телевидения Новости