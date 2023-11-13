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Комунальники продовжують усувати наслідки недільної негоди

Комунальники продовжують усувати наслідки недільної негоди

Працівники комунальних служб продовжують усувати наслідки недільної негоди.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

Через сильні пориви вітру в Холодногірському районі були повалені дерева та зламані гілки, пошкоджені елементи покрівлі та малі архітектурні форми.

Зокрема, фахівці КП «Благоустрій» Харкова» знесли та вивезли аварійне дерево на вул. Балтійській, а також обрізали дерева у пров. Барикадному.

Роботи тривають.

Агентство Телевидения Новости

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