Комунальники продовжують усувати наслідки недільної негоди

Працівники комунальних служб продовжують усувати наслідки недільної негоди.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

Через сильні пориви вітру в Холодногірському районі були повалені дерева та зламані гілки, пошкоджені елементи покрівлі та малі архітектурні форми.

Зокрема, фахівці КП «Благоустрій» Харкова» знесли та вивезли аварійне дерево на вул. Балтійській, а також обрізали дерева у пров. Барикадному.

Роботи тривають.

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