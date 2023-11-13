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Комунальники продовжують усувати наслідки недільної негоди
Працівники комунальних служб продовжують усувати наслідки недільної негоди.
Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.
Через сильні пориви вітру в Холодногірському районі були повалені дерева та зламані гілки, пошкоджені елементи покрівлі та малі архітектурні форми.
Зокрема, фахівці КП «Благоустрій» Харкова» знесли та вивезли аварійне дерево на вул. Балтійській, а також обрізали дерева у пров. Барикадному.
Роботи тривають.