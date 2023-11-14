Вночі «шахеди» вдарили по Ізюмському району, є пошкодження

Вчора ввечері, близько 22:00 ворог завдав удару за допомогою 6 дронів-камікадзе типу «Шахед» по Ізюмському району.

Внаслідок влучання пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа, без постраждалих, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

4 дрони збиті силами ППО.

Протягом доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти області.

Зокрема, під вогнем окупантів були Козача Лопань Харківського району, Стариця та Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти Куп’янського району.

Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено будівлі молококомбінату.

Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку тривають запеклі бої. За добу наші захисники відбили 7 атак росіян в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Просування у ворога немає.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше ніж 10,6 га території та знешкодили 84 вибухонебезпечні предмети.

Станом на 14.11.2023 із небезпечних громад Куп’янщини евакуювали 262 дитини.

Підлягають евакуації ще 30. Евакуація триває.

Агентство Телевидения Новости