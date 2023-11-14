Вночі над Україною збито 7 «шахедів»

У ніч на 14 листопада 2023 року окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами.

Сили протиповітряної оборони України збили 7 безпілотників «Shahed-136/131», повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Було зафіксовано пуски 9 «шахедів» із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф).

Водночас балістичну ракету «Іскандер-М» росіяни випустили з району Джанкой (Крим), а керовану авіаційну Х-35 — з повітряного простору окупованої Запорізької області.

Про збиття чи влучання випущених ракет в повідомленні не указується.

Агентство Телевидения Новости