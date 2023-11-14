Сегодня 08:15
Просмотров: 45
Вночі над Україною збито 7 «шахедів»
У ніч на 14 листопада 2023 року окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами.
Сили протиповітряної оборони України збили 7 безпілотників «Shahed-136/131», повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
Було зафіксовано пуски 9 «шахедів» із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф).
Водночас балістичну ракету «Іскандер-М» росіяни випустили з району Джанкой (Крим), а керовану авіаційну Х-35 — з повітряного простору окупованої Запорізької області.
Про збиття чи влучання випущених ракет в повідомленні не указується.