Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:15
Просмотров: 45

Вночі над Україною збито 7 «шахедів»

Вночі над Україною збито 7 «шахедів»

У ніч на 14 листопада 2023 року окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами.

Сили протиповітряної оборони України збили 7 безпілотників «Shahed-136/131», повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Було зафіксовано пуски 9 «шахедів» із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф).

Водночас балістичну ракету «Іскандер-М» росіяни випустили з району Джанкой (Крим), а керовану авіаційну Х-35 — з повітряного простору окупованої Запорізької області.

Про збиття чи влучання випущених ракет в повідомленні не указується.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 