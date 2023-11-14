Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон, а вночі застосували балістичну ракету, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 15 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безрезультатні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 24 атаки.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони та іншу важливу ціль противника.

Агентство Телевидения Новости