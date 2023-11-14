ХАМАС втратив контроль над Газою – Міноборони Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомив, що ХАМАС втратив контроль над сектором Гази, оскільки ЦАХАЛ намагається повністю захопити місто Газа.

Про це пише видання The Times of Israel, повідомляє Фокус.

«У ХАМАС немає сил, здатних зупинити ЦАХАЛ. ЦАХАЛ просувається до кожної точки.

Організація ХАМАС втратила контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільні грабують бази ХАМАС. Вони не довіряють уряду», — каже Галант.

За його словами, ізраїльські сили просуваються згідно з планами й точно виконують поставлені завдання, і що останніми днями ЦАХАЛ «активізував» діяльність проти тунелів ХАМАС.

«Ми працюємо за завданнями. У нас немає секундоміра. У нас є цілі. Ми досягнемо наших цілей», — сказав Галант, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Елі Коена, що міжнародний тиск може змусити Ізраїль змінити свої дії в Газі.

Агентство Телевидения Новости