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США передали українським громадам 22 мобільні котельні

США передали українським громадам 22 мобільні котельні

Сполучені Штати передали українським громадам 22 мобільні котельні для проходження зими в умовах війни, та готують нові такі поставки.

Як пише Європейська правда, про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Посол зазначила, що ця допомога допоможе українським громадам пройти зиму в умовах російських атак по цивільній інфраструктурі. 

«Ми передали 22 мобільні котельні, які забезпечать теплом вразливі громади в Чернігівській, Одеській, Вінницькій, Сумській та Донецькій областях. Далі буде більше», – розповіла Бріджит Брінк.The U.S. response to Russia’s barbaric attacks on the people of Ukraine: Get the hardest-hit communities what they need to stay warm. We’ve donated 22 mobile boiler houses that provide emergency heat to vulnerable communities in Chernihiv, Odesa, Vinnytsia, Sumy, and Donetsk… pic.twitter.com/kTaHIIfF3d— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 14, 2023

Агентство Телевидения Новости

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