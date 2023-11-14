Стала відома нова дата бою Усика та Ф’юрі

Боксери підписали новий контракт на проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Олександр Усик і Тайсон Ф’юрі мають зустрітися між собою у лютому.

У цьому запевняє видання International Boxing News, пише Кореспондент.

За його даними боксери підписали новий контракт на проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Українець та британець вийдуть в ринг у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 17 числа останнього місяця зими.

Офіційне оголошення поєдинку очікується цього тижня.

Нагадаємо, спочатку боксери планували поєдинок 23 грудня цього року, проте його перенесли за підсумками бою Ф’юрі з Френсісом Нганну.

Агентство Телевидения Новости