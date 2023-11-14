Стала відома нова дата бою Усика та Ф’юрі
Боксери підписали новий контракт на проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
Олександр Усик і Тайсон Ф’юрі мають зустрітися між собою у лютому.
У цьому запевняє видання International Boxing News, пише Кореспондент.
За його даними боксери підписали новий контракт на проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
Українець та британець вийдуть в ринг у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 17 числа останнього місяця зими.
Офіційне оголошення поєдинку очікується цього тижня.
Нагадаємо, спочатку боксери планували поєдинок 23 грудня цього року, проте його перенесли за підсумками бою Ф’юрі з Френсісом Нганну.