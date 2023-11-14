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Дві золоті медалі на міжнародному змаганні здобули харківські фігуристи

Дві золоті медалі на міжнародному змаганні здобули харківські фігуристи

Турнір «Pavel Roman Memorial» відбувся з 10 по 12 листопада в Чехії.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

В танцях на льоду серед дорослих перемогу одержали Марія Пінчук та Микита Погорєлов. В сумі за ритмічний та довільний танець харків’яни отримали від суддів 162,64 балів.

Результати найближчих суперників українці перевершили більш ніж на десять балів.

Друге місце посів дует з Угорщини Люсі Хенкок та Іліас Фураті (151,04 балів), а бронзова медаль дісталася французам Єві Бернард та Амадео Бонетто (146,81 балів).

В змаганнях серед юніорів спортсмен Харківської області Артем Коваль разом з одеситкою Іриною Підгайною також перемогли в танцях на льоду. За дві програми вони отримали в сумі 157,27 балів.

Срібну медаль здобули італійці Ноемі Марія Талі та Ноа Лафорнара (156,61 балів), а третє місце посів дует зі Швейцарії Джіна Зендер та Беда Леон Сібер (153,43 балів).

Агентство Телевидения Новости

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