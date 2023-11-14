«Головна фінансистка» під час окупації Харківщини: завершено спецрозслідування

За даними слідства, у червні минулого року, коли місто Куп’янськ було окуповане російськими військами, жінка пішла на співпрацю з ворогом.

Вона добровільно обійняла посаду «и. о. начальника Управления финансов ВГА Харьковской области», повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Працевлаштування було оформлено «трудовым договором» та «наказом», виданим головним гауляйтером Харківщини.

«Посадовиця» виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, пов’язані з плануванням бюджету окупованої частини Харківської області.

Колаборантка також займалась питанням заробітної плати по установам, підприємствам та організаціям.

Колаборантка переховується від українського правосуддя, її оголошено у розшук. Жінку судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости