Зранку рашисти обстріляли село на Харківщині, є поранені (оновлено)

Внаслідок ворожого обстрілу Козачої Лопані поранено трьох мирних жителів.

Про це повідомляє прокуратура Харківській області.

За даними слідства, 14 листопада близько 9:15 російська армія здійснила артилерійський обстріл приватного житлового сектору у селища Козача Лопань Харківського району.

Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Отримали поранення троє цивільних чоловіків.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

«За уточненими даними внаслідок російських обстрілів Козачої Лопані поранення отримав ще один місцевий мешканець 1953 року народження, його госпіталізовано до лікарні», – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Також лікарі госпіталізували 85-річну маломобільну жінку, яку дістали з-під завалів одного з пошкоджених будинків.

Агентство Телевидения Новости