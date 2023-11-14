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Викрито мешканку Вовчанська: працювала в окупаційній адміністрації

Викрито мешканку Вовчанська: працювала в окупаційній адміністрації

Правоохоронці викрили 38-річну мешканку Вовчанська, яка під час окупації міста добровільно пішла на співпрацю з ворогом та отримала «посаду» в окупаційному органі влади – так званій «Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области».

В окупаційній адміністрації жінку призначили на посаду начальника відділу кадрового забезпечення, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

З липня до вересня 2022 року колаборантка займалася підбором кадрів для окупаційної адміністрації, проводила співбесіди з особами, які виявили бажання працювати на окупантів, представляла потенційних колаборантів гауляйтеру Вовчанського району.

Також колаборантка надавала консультації з питань трудового законодавства за законами рф, проводила навчання з питань ведення діловодства для підлеглих співробітників і надавала списки для отримання так званої «гуманітарної допомоги» від рф, повідомив речник прокуратури Харківській області Дмитро Чубенко.

Наразі колаборантка переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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