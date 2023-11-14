На Харківщині рятувальники та медики транспортували жінку зі зруйнованої оселі
Вранці 14 листопада російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору селища Козача Лопань Харківського району області.
Внаслідок влучання снарядів були зруйновані та пошкоджені житлові будинки, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.
За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки троє людей отримали поранення. Ще одна жінка знаходилась у напівзруйнованому будинку та потребувала негайної евакуації.
Вона була прикута до ліжка та не мала змоги самостійно пересуватись.
Рятувальники спільно з працівниками екстреної медичної допомоги транспортували жінку з будинку до автомобіля швидкої, після чого її було госпіталізовано до лікарні.