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Моторошна ДТП на Харківщині: внаслідок зіткнення під автівкою опинився чоловік

Моторошна ДТП на Харківщині: внаслідок зіткнення під автівкою опинився чоловік

13 листопада на Харківщині на автошляху Чугуїв-Мілове в припаркований автомобіль ГАЗ, під яким водій проводив ремонтні роботи, врізався Volkswagen.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Встановлено, що мікроавтобус Volkswagen скоїв наїзд на припаркований на узбіччі дороги автомобіль ГАЗ, водій якого знаходився під автівкою та проводив ремонт.

Внаслідок зіткнення автомобіль впав з домкрата. 53-річного чоловіка заблокувало під транспортним засобом. Потерпілий отримав травми та був госпіталізований  до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне  провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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