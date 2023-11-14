Моторошна ДТП на Харківщині: внаслідок зіткнення під автівкою опинився чоловік

13 листопада на Харківщині на автошляху Чугуїв-Мілове в припаркований автомобіль ГАЗ, під яким водій проводив ремонтні роботи, врізався Volkswagen.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Встановлено, що мікроавтобус Volkswagen скоїв наїзд на припаркований на узбіччі дороги автомобіль ГАЗ, водій якого знаходився під автівкою та проводив ремонт.

Внаслідок зіткнення автомобіль впав з домкрата. 53-річного чоловіка заблокувало під транспортним засобом. Потерпілий отримав травми та був госпіталізований до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости