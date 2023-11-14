На Запорізькому напрямку харківські нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів

Бійці НГУ, а саме харківського підрозділу «Спартан» на запорізькому напрямку поповнили обмінний фонд чотирма військовослужбовцями рф. Такий результат однієї зі спроб противника відновити втрачені позиції на запорізькому напрямку.

Про це повідомили в Східному оперативно-територіальному об’єднанні НГУ.

Вилучені документи свідчать, що троє загарбників – зі 136-ї окремої мотострілецької бригади рф, та ще один – з 1430-го мотострілецького полку територіальних військ російської федерації. Двоє з них — контрактники. Полонені говорили завченими фразами, мовляв, прибули в Україну, нібито захищати мирне населення від «нацистів» та звільняти «свої» землі. Водночас намагалися переконати українських захисників, що вони служать менше, ніж рік, і за цей час не отримали належної бойової підготовки та не воювали, що підрозділи морально розкладаються та не мають мотивації виконувати штурмові дії.

Один з полонених розповів, що вже відмовлявся від участі у бойових діях, після чого був відправлений на «яму», і що на фронт повернувся через страх тюремного ув’язнення. За словами затриманих, росіян мобілізують, погрожуючи кримінальною відповідальністю за відмову від участі у так званій «спецоперації» строком від 8 до 15 років позбавлення волі, натомість обіцяють перспективу швидкого збагачення та соціальні гарантії.

За даними Генерального штабу ЗСУ, окупанти кожного дня зазнають великих втрат як у техніці, так і у живій силі. Загалом, з 24 лютого 2022 по 13 листопада 2023 року орієнтовні втрати противника склали 312 550 осіб особового складу, знищено 5354 танки, 10079 бойових броньованих машин, 7569 артилерійських систем, 881 РСЗВ, 5634 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 580 засобів ППО.

Агентство Телевидения Новости