У Харкові встановлять низку меморіальних дошок

У Харкові встановлять встановлення пам’ятні знаки загиблим випускникам харківських шкіл, які захищали Україну від російського агресора. Для увічнення пам’яті про них на фасадах закладів загальної середньої освіти будуть встановлені 13 меморіальних дощок.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Також було ухвалене рішення про встановлення меморіальної дошки Почесному громадянину міста Харкова, колишньому директору Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України Петру Волошину на фасаді будівлі на вул. Академіка Павлова, 46.

Крім того, меморіальними дошками увічнять пам’ять скульптора Сейфаддіна Гурбанова та колишнього першого заступника начальника Харківського військового університету Михайла Пічугіна. Пам’ятні знаки встановлять, відповідно, на вул. Мистецтв, 8 та вул. Коломенській, 15.

Також виконком ухвалив рішення про встановлення пам’ятного знаку працівникам-героям КП «Харківські теплові мережі» на перехресті вул. Мефодіївської та пр. Героїв Харкова.

Агентство Телевидения Новости