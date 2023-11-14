У Харкові кілька годин шукали чоловіка з дитиною, які пішли з дому та не повернулися

14 листопада близько 00:10 по допомогу до відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області звернулась 47-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що близько 16:00 пішли з дому її співмешканець разом з 6-річним сином і місце перебування їх не відомо.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На розшук осіб негайно орієнтували особовий склад відділу поліції, зокрема інспекторів ювенальної превенції, співробітників карного розшуку та дільничних офіцерів поліції.

Вже за кілька годин розшукуваних було знайдено. Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу.

Агентство Телевидения Новости