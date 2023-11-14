У Харківській області розгортають додаткові «Пункти Незламності»

За останній тиждень на потребу громад, районні військові адміністрації розгорнули три «Пункти Незламності». Загалом в області їх налічують 933, з яких розгорнуто 908. Крім того, тривають перевірки готовності пунктів до прийому громадян на випадок довготривалої відсутності електропостачання.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

«Необхідно прискорювати роботу в цьому напрямку, адже незабаром почнуться морози й в разі надзвичайних ситуацій люди мають бути впевнені, що зможуть прийти в пункт та отримати там усі послуги. «Пункти Незламності» мають бути повністю укомплектованими, забезпечені усім необхідним», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також триває робота з забезпечення «Пунктів Незламності» безперебійним доступом до Інтернету. Наразі підключення до мережі потребують 64 пункти, із них 54 розташовані в Куп’янському районі і потребують терміналів Starlink.

«Департаментом цивільного захисту підготовлено та направлено листа до Міністерства цифрової трансформації України щодо надання терміналів Starlink для цих пунктів. Крім того, один з операторів мобільного зв’язку готовий надати свої послуги з забезпечення Інтернетом «Пунктів Незламності» у Куп’янському районі. Робота в цьому напрямку триває постійно», – зазначив директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол.

Агентство Телевидения Новости