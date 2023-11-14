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Підпалив автівку своєї коханої через ревнощі: харків’янину повідомлено про підозру

Підпалив автівку своєї коханої через ревнощі: харків’янину повідомлено про підозру

Житель Харкова, дізнавшись про те, що його колишня дівчина виходить заміж за іншого, вирішив помститися їй. 11 листопада цього року близько 11:30 чоловік приїхав до будинку по вул. Ньютона, де мешкала його кохана. Біля одного з під’їздів стояв автомобіль Renault Latitude, який належить 36-річній потерпілій, з якою підозрюваний раніше перебував у стосунках.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Чоловік приїхав не з пустими руками — з собою він мав розпалювальну суміш, яку залив між капотом та лобовим склом у повітропровід автомобіля коханої, а також облив цією сумішшю ганчірку, яку поклав на заднє ліве колесо, після чого підпалив сірниками. 

У результаті підпалу автомобіль Renault Latitude зазнав пошкоджень, сума завданих збитків наразі встановлюється.

Чоловіка було затримано на місці злочину в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 46-річному чоловіку за фактом пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Агентство Телевидения Новости

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