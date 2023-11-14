Харківська пауерліфтерка здобула «золото» чемпіонату світу

Відкритий чемпіонат світу з пауерліфтингу 2023 IPF проходить в Литві з 13 по 20 листопада. У збірній України Харківську область представляють Тетяна Біла та Сергій Білий. Виступи Сергія відбудуться за кілька днів, а Тетяна під час змагань вже показала найвищі результати.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

У ваговій категорії до 47 кг спортсменка з Харківської області здобула малу золоту медаль у присіданні з результатом 190 кг, що є новим рекордом Європи. В жимі лежачі з результатом 112,5 кг вона також виборола малу золоту медаль, а у становій тязі (157,5 кг) зайняла 2 місце та мале «срібло».

В підсумку за сумою триборства з загальним результатом 460 кг Тетяна Біла здобула золоту медаль та стала чемпіонкою світу. Її результат у триборстві також став новим рекордом Європи.

Агентство Телевидения Новости