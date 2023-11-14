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У Харкові на Салтівці на чоловіка напав невідомий з ножем

У Харкові на Салтівці на чоловіка напав невідомий з ножем

Сьогодні, 14 листопада, харківські патрульні отримали виклик про тілесні ушкодження на вулиці Гвардійців Широнівців. На місці патрульні виявили заявника, який перебував у важкому стані.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Очевидці повідомили, що у постраждалого виник конфлікт з невідомим чоловіком. Під час конфлікту той завдав потерпілому декілька ударів ножем, після чого побіг з місця в невідомому напрямку.

Медики, які прибули на місце, шпиталізували потерпілого, а патрульні негайно розпочали пошук ймовірного злочинця.

Під час відпрацювання виклику поліцейські виявили схожого за описом громадянина. На руках та одязі в нього були сліди крові. Патрульні затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу.

Надалі обставини події встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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