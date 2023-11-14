На Харківщині шукають пенсіонерку, яка пішла з дому та не повернулася

Працівники Лозівського районного відділу поліції встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої 69-річної Олени Брусенцової.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

13 листопада мешканка міста Лозова пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулась. Жінка може перебувати в смт Панютине Лозівського району.

Її прикмети: зріст близько 168 см, темне з сивиною пряме волосся до плечей, сірі очі, кульгає, страждає на втрату пам’яті.

Була одягнена у коричневу куртку та теплий спортивний костюм рожевого кольору.

Поліція звертається до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місцезнаходження жінки, з проханням повідомити за телефонами: 102, 0574590064 або 0667084960.

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