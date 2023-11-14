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Терехов: У планах відновлення на наступний рік – 167 будинків

Терехов: У планах відновлення на наступний рік – 167 будинків

У Харкові 167 будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів, планують відновлювати у 2024 році.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив сьогодні, 14 листопада, в ефірі національного телемарафону.

За даними мерії, торік у місті були відновлені 200 будинків, а до кінця цього року будуть завершені відновлювальні роботи ще у 56.

«У планах відновлення на наступний рік – 167 будинків. Є проєктно-кошторисна документація на їх відновлення. Руйнування дуже великі. Це і Північна Салтівка, і П’ятихатки, й інші райони міста», – зазначив Ігор Терехов.

Також міський голова наголосив на важливості виділення Харкову субвенцій з державного бюджету, адже за попередніми підрахунками збитки, завдані місту внаслідок обстрілів російською армією, вже сягають 9,5 млрд доларів.

Агентство Телевидения Новости

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