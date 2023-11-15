У Харкові поховали двох захисників з Дергачівщини

Харківщина простилася з двома загиблими оборонцями української землі – лейтенантом Костянтином Тюковим та солдатом Олексієм Гиренком. Обидва воїни – жителі Дергачівської громади.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Костянтин Тюков народився у Харкові у 1997 році. З 2000 року родина хлопця переїхала до Дергачів, де Костянтин закінчив Дергачівський ліцей №3. Надалі чоловік навчався в Національному університеті цивільного захисту та Харківському національну автомобільно-дорожньому університеті. До війни Костянтин працював у торгово-промисловому холдингу UBC Group, у вільний час обожнював займатися карате. У квітні 2023 року чоловік вступив до Збройних сил України. У складі 71-ої окремої єгерської бригади лейтенант Тюков мужньо захищав Батьківщину, загинув 16 жовтня в районі Вербового на Мелітопольському напрямку фронту. У 25-річного Костянтина залишилась дружина Діана, син Артем, мама Тетяна та бабуся Надія.

Олексій Гиренко народився у селищі Манченки. З 2015 року чоловік разом зі своєю родиною проживали у нашому місті. До повномасштабної війни Олексій працював будівельником. У березні минулого року він приєднався до лав ЗСУ, боронив державу у складі 127-ї окремої бригади територіальної оборони, загинув 9 листопада під Новодарівкою на Маріупольському напрямку. Олексію було 35 років, у чоловіка залишились дружина Інна, доньки Злата та Аделіна.

14 листопада українських захисників провели в останню путь на Алеї Слави на Харківському кладовищі №18.

Агентство Телевидения Новости