В пожежі на Харківщині загинув літній чоловік

15 листопада о 1:19 у Лозовій у квартирі на другому поверсі житлової 5-поверхівки сталося загоряння. Внаслідок пожежі загинув 76-річний чоловік.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Харківської області.

У квартирі горіли домашні речі та меблі на площі 10 кв. метрів. Попередня причина – необережність під час паління.

Силами рятувальників 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі о 2:58 пожежу було ліквідовано.

Агентство Телевидения Новости